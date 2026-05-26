【モデルプレス＝2026/05/26】元タレントの木下優樹菜が5月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。3人分の弁当を公開した。【写真】芸人の30代元妻「大きさが均一で形が綺麗」鶏つくね・おにぎり・野菜のヘルシー弁当◆木下優樹菜、鶏つくね弁当披露木下は、手作り弁当が3つ並んだ写真を投稿。それぞれの弁当箱には、ラップで包んだおにぎりが2つ、こんがりとした焼き色のついた鶏つくねが3つ、マヨネーズを添えたスティック状