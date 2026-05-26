【モデルプレス＝2026/05/26】俳優の堤真一が主演を務めるTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）の公式X（旧Twitter）が、5月25日に更新された。ダンスボーカルグループ・WATWING（ワトウィン）の八村倫太郎と女優の生越千晴のオフショットを公開し、反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞【写真】「ＧＩＦＴ」26歳6人組グルメンバー＆33歳女優、薬指に指輪光る“ウエディング”オフショット◆堤真一主演「ＧＩＦＴ