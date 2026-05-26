【モデルプレス＝2026/05/26】歌手の氷川きよしが5月25日、自身のInstagramを更新。日光浴中のショットなどを公開し、話題となっている。【写真】48歳人気歌手「神々しい」素肌輝く日光浴ショット◆氷川きよし、美デコルテ全開の日光浴ショット氷川は、愛犬のカカオちゃんや花の写真などとともに「朝の10分日光浴」として、目をつぶり日の光を受けているショットを投稿。美しい肩のラインと華奢なデコルテを見せた。またハッシュタ