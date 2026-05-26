【モデルプレス＝2026/05/26】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが5月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への手作り弁当を公開した。【写真】46歳1児の母アナウンサー「お米のお水の量も間違えて、パサパサ」おにぎり多すぎた長男への弁当◆宮崎宣子、長男への手作り弁当披露宮崎は「昨日のお弁当 70点」と記し、長男のために作ったお弁当の写真を投稿。鮭のほぐし身を混ぜ合わせた5つの小さな丸いお