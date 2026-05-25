5月14日から15日にかけて、米国のドナルド・トランプ大統領が中国の北京を公式訪問し、習近平国家主席との間で米中首脳会談が開催された。 この会談において中国の習主席が新たに提示し、両国間での構築に合意したと発表されたのが「建設的戦略安定関係」という概念である。これは、今後数年間にわたる米中関係の戦略的な指針として位置づけられている。 この関係性が意味する核心は、米中双方が過度な対立を避け、一定の節度