【モデルプレス＝2026/05/25】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の高松瞳（※「高」は正式には「はしごだか」）が、5月25日までに自身のX（旧Twitter）を更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開した。【写真】25歳イコラブメンバー「透明感すごい」ファン絶賛の新ヘア◆高松瞳、イメチェンヘアスタイル公開高松は、22日に開催された「音道楽LIVE2026 〜初夏の宴〜」への出演を報告し、「イコラ