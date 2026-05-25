＝LOVE高松瞳「やっぱ好きなんやろ？」イメチェン姿にファン悶絶「ぱっつん前髪復活嬉しい」「ビジュ最強」
【モデルプレス＝2026/05/25】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の高松瞳（※「高」は正式には「はしごだか」）が、5月25日までに自身のX（旧Twitter）を更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開した。
【写真】25歳イコラブメンバー「透明感すごい」ファン絶賛の新ヘア
高松は、22日に開催された「音道楽LIVE2026 〜初夏の宴〜」への出演を報告し、「イコラブちゃんの関西弁はいかがでしたか？ライブパートもトークパートも最高に楽しかったです 本当にありがとうございました！」とコメント。「皆様お気づきかもですが髪を明るくしてぱっつん前髪が出来ましたの！やっぱ好きなんやろ？」とサイドに流していた長めの前髪をカットしたぱっつん前髪と明るめのブラウンヘアにイメージチェンジしたことを明かし、レースやリボンが飾られた赤のタータンチェック衣装を身にまとったショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「ぱっつん前髪復活嬉しい」「ビジュ最強」「大好きに決まってる」「目がきゅるきゅるで天使」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳イコラブメンバー「透明感すごい」ファン絶賛の新ヘア
◆高松瞳、イメチェンヘアスタイル公開
高松は、22日に開催された「音道楽LIVE2026 〜初夏の宴〜」への出演を報告し、「イコラブちゃんの関西弁はいかがでしたか？ライブパートもトークパートも最高に楽しかったです 本当にありがとうございました！」とコメント。「皆様お気づきかもですが髪を明るくしてぱっつん前髪が出来ましたの！やっぱ好きなんやろ？」とサイドに流していた長めの前髪をカットしたぱっつん前髪と明るめのブラウンヘアにイメージチェンジしたことを明かし、レースやリボンが飾られた赤のタータンチェック衣装を身にまとったショットを公開した。
◆高松瞳の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ぱっつん前髪復活嬉しい」「ビジュ最強」「大好きに決まってる」「目がきゅるきゅるで天使」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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