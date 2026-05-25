中国勢の驚異の躍進ここへ来て、主要先進国の自動車メーカーが苦戦する中、中国の一部メーカーは存在感を強めている。2020年時点で約100万台だった中国の自動車輸出台数は、年平均50％を超える異常なペースで急増。2023年には約500万台に達してわが国を上回り、世界トップに躍り出た。世界の電気自動車（EV）市場においても、中国メーカーは約55％のシェアを獲得したとみられる。対照的に、日米欧の主要メーカーの業況は厳しい。特