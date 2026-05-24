ザイでは毎週土曜日、『ウィークリー・ダイヤモンドZAi』にて、いま一番注目のオススメ株を紹介している。その、ウィークリーZAi5月18日号から、特に注目の2銘柄を、ピックアップしてお届け！（小林大純、仲村幸浩、ダイヤモンド・ザイ編集部）※株価等は2026年5月9日。業績上方修正、2ケタ増益へ！節約志向でリユースに脚光ひとつめの注目株は、ブックオフグループホールディングス（東証プライム・9278）だ。古本店チェーン最