高松日本酒グイグイ吞み歩き 街を巡りながら日本酒と一品料理のマッチングを楽しめる飲み歩きイベントが、高松市で開かれています。午後１時から高松市で開かれている「高松日本酒グイグイ呑み歩き」です。 酒蔵や飲食店などで構成する「酒立日本酒大学」が、日本酒の良さを実感してもらおうと初めて開いたものです。約1500部の前売りパスが売り切れて当日パスの販売がなくなるほど多くの人でにぎわいました。