有人宇宙船「神舟23号」を打ち上げを控えた酒泉衛星発射センター＝23日、酒泉（ロイター＝共同）【酒泉共同】中国は24日、独自の宇宙ステーション「天宮」に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから有人宇宙船「神舟23号」を打ち上げる。初の香港人飛行士を含む乗組員3人は、天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代する。中国は外国人飛行士を訓練に受け入れるなど宇宙分野で開放的な姿勢をアピールし、国際影響力の拡大を狙う