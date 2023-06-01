女優佐々木希（３８）が２４日放送のＴＢＳ「人生最高レストラン」に出演した。１０代の時に地元秋田のアパレル雑貨屋でアルバイト中に「週刊ヤングジャンプ」のスタッフに声をかけられ、店長が撮影のために休憩時間をくれたことが芸能界入りの契機になったことなどを語った。長身に白のニットワンピ姿。天真爛漫な笑顔がネットでも話題に。「やっぱ佐々木希ってすげえビジュいいな」「やっぱり、キレイ過ぎる」「クソ綺麗