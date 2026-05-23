「インサイト」の変遷を振り返ると「BEV化」は必然だった!?2026年4月に登場したホンダの新型「インサイト」は、BEV（バッテリーEV：電気自動車）専用のクロスオーバーSUVへと刷新されました。電動化シフトが加速するなかでのモデル転換ですが、その背景を過去の流れから見ていくと、この変化はむしろ自然な帰結といえます。【画像】これが新車550万円！ ホンダの新型クーペSUV「インサイト」です！ 画像で見る（30枚以上）ク