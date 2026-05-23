テレビ朝日系のバラエティー番組「あのちゃんねる」が２３日、公式サイトを更新。１８日に放送された内容について謝罪した。騒動の発端は、鈴木が今月２０日に自身のインスタグラムに投稿した「私が出てもない番組で嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた」という内容のストーリー。問題の番組は１８日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」で、番組内の企画であのが「