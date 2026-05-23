ボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」が２６日から３１日まで開催される。開幕前に実現したボートレース・知博と競輪・知広の?Ｗ深谷対談?――。第２回のテーマは「お互いの仕事」について…。（全３回、進行＝星野あゆみ）星野お互いのレースを見ることは？深谷知広ボートレースはもともとよく見ていて好きなんです。後輩も好きな子がいるので一緒に見に行ったりしてます。深谷知博僕はた