自閉スペクトラム症の双子アーティスト、泰一さんと祥大さんの合作 自閉スペクトラム症の双子アーティストが香川県坂出市で個展を開いています。 坂出市のかまどホールで開かれている「ふたご展 ～十八歳、ぼくたちのはじまり～」です。右と左で画風が違う動物たちが真ん中でぴたりと合っています。 高松市在住で2026年3月に高校を卒業した自閉スペクトラム症の双子アーティ