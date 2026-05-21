とちぎテレビ 豚や野生のイノシシに感染する家畜伝染病の、豚熱の対策を進めるため栃木県や畜産関係団体などで組織する対策協議会が２１日、栃木県庁で総会を開き今年度の対策を確認しました。 栃木県豚熱感染拡大防止対策協議会は、県や市町、農林水産省、それに養豚関係団体などで組織していて、総会にはおよそ４０人が出席しました。 冒頭、会長を務める県農政部の廣川貴之部長が、「去年も農場での豚熱の発生はなか