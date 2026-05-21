『したいとか、したくないとかの話じゃない2026』写真：福岡諒祠（株式会社GEKKO） 今作は、河合郁人さん×橋本マナミさん、松崎祐介さん×宇垣美里さんの二組が夫婦役として出演しVISIONARY READING『したいとか、したくないとかの話じゃない2026』として、5月に東京・大阪で上演されます。 本記事では、河合郁人さん、橋本マナミさん出演回の観劇レビューをお届けします。 あらすじ 時は、コロナの話題でもちきり