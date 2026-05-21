パナソニック スポーツ株式会社は19日、バレーボール分野に特化した新会社「株式会社大阪ブルテオン」を7月1日に発足することを発表した。 大阪ブルテオンが参戦しているSV.LEAGUEでは、2026-27 シーズンよりバレーボールを主たる事業とする運営法人（株式会社）の保有を必須とされている。株式会社大阪ブルテオンの発足によって、競技の現場に近い立場からより迅速な意思決定が行える