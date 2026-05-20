電車のつり革を盗んだ疑いで男子高校生が逮捕されました。大阪府在住の高校1年の男子生徒（16）は去年10月、東京駅に止まっていたJR京葉線の車内からつり革を盗んだ疑いが持たれています。男子高校生は鉄道ファンで、電車の発車メロディーを聞くために友達と東京に来ていましたが、乗客が少ない時間帯にドライバーでねじを外してつり革を盗んでいました。男子高校生は、「電車の備品に興味があり、盗めそうなつり革があったら盗も