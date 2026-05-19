K−POPに強烈で反復的なサウンドの「テクノ」ブームが吹いている。ブームを主導しているのはガールズグループだ。彼女たちが追求する極端なコンセプトやオンラインショーツ（ショート動画）中心の広報方式などと組み合わせやすいとの判断からだ。最近、韓国内外のチャートで最も注目を集めるテクノベースのK−POPは、先月30日にガールズグループILLIT（アイリット）が発表した『It’s Me』だ。これまで『Magnetic』『Cherish（My L