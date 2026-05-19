【OSHI WORKS 猫猫】 11月 発売予定 価格：8,800円 【OSHI WOKS 壬氏】 12月 発売予定 価格：9,350円 コトブキヤはフィギュアシリーズ「OSHI WORKS」より、「猫猫」を11月、「壬氏」を12月に発売する。価格は「猫猫」が8,800円、「壬氏」が9,350円。5月19日から予約受付を開始した。 本製品群はTVアニメ「薬屋のひとりごと」