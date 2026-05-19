劇団フジ「マッチングアプリの男」 劇団フジ第33回大阪6月劇場『マッチングアプリの男』が6月19日(金)から布施PEベース（大阪府東大阪市）で上演される。 劇団フジ（東京都豊島区、代表：齋藤純子）は、新作舞台『マッチングアプリの男』（作・演出：四方京）を、2026年6月19日(金)～21日(日)に、布施PEベース（大阪府東大阪市）にて上演する。 本作は、価値観が目まぐるしく更新される現代社会を舞台に、“