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【新モード「アバターランダムマッチ」、「アバターアーケード」】 5月28日 配信予定 カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Steam用対戦格闘「ストリートファイター6」において、新モード「アバターランダムマッチ」および「アバターアーケード」