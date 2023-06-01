16日、第79回カンヌ国際映画祭にて映画『箱の中の羊』が公式上映され、9分間に及ぶスタンディングオベーションを浴びた。翌17日には、是枝裕和監督をはじめ、主演の綾瀬はるか、大悟(千鳥)、耼木里夢、音楽を手がけた坂東祐大がフォトコールおよび公式会見に出席。会見では、本作のテーマや制作の裏側について語った。(左から)是枝裕和監督、綾瀬はるか、耼木里夢、大悟○「人間らしさとは何か」AIを軸に描く物語映画