１８日昼頃前橋市の集合住宅で火事があり、焼け跡から１人の遺体が見つかりました。 火事があったのは前橋市亀泉町にある４階建ての集合住宅の２階です。警察によりますと１８日午前１１時半ごろ２階の部屋を訪れた女性から「部屋の中が煙で充満している」と消防に通報がありました。 火は約１時間半後に消し止められましたが、火が出た部屋から１人の遺体が見つかりました。この部屋には、会社員の有賀計雄さん（６３）と９０