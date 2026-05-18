「明日、ママがいない」「ラーメン大好き小泉さん 二代目！」「相続探偵」など、数々の話題作に出演。子役時代から着実にキャリアを積み重ね、現在は実力派俳優としての地位を確立している桜田ひより。そして、「FAKE MOTION」シリーズや連続テレビ小説「おむすび」などの俳優業はもちろん、「イイじゃん」「好きすぎて滅！」など、ヒット曲を連発する5人組ボーカルダンスユニット「M!LK」のメンバーでもある俳優・佐野勇斗。そん