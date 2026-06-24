6月23日、モデル・タレントの長谷川潤がInstagramを更新。《Summer》とコメントを添え、車の横で水着から私服へと着替える動画を公開した。自然体のワンシーンだが、その圧倒的なスタイルに注目が集まっている。「動画では、焼けた肌にアースグリーンのビキニを着用した長谷川さんが登場します。その後、デニムや黒のタンクトップ、トレーナーを身に着けていく様子が収められていました。大胆な演出ではないものの、抜群のスタイ