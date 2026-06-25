青森県で最大震度6強を観測した今回の地震について、気象庁は会見で、今後1週間程度さらに大きな地震に注意するよう呼びかける北海道・三陸沖後発地震注意情報を発表しないと説明しました。地震の規模を示すマグニチュードが7より小さく、発表基準に満たなかったということです。