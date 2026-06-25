敵地ツインズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地ツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場する。試合前、デーブ・ロバーツ監督は離脱中のウィル・スミス捕手について、復帰にはまだ時間がかかると説明。ファンは心配している。ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」は試合前、ロバーツ監督の囲み取材の映像を公開。スミスについて「まだ野球のトレーニングはしていない」と明か