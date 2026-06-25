北中米Ｗ杯に出場している韓国代表の選手たちに対する誹謗中傷が深刻化して、同国で騒動となっている。１次リーグＡ組の韓国は１８日（日本時間１９日）のメキシコ戦で０―１と惜敗。大一番を落としたことが韓国で大きな批判となっており、さらに選手たちに向けた誹謗中傷にまで発展してしまっている。同国メディア「ＭＨＮスポーツ」は「メキシコ戦後、ソル・ヨンウ、キム・スンギュに無分別な非難…精神的被害を受ける応