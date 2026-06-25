24日、ベネズエラの首都カラカスで、地震の後、倒壊したビル（AP＝共同）【セントルイス（米ミズーリ州）共同】米地質調査所（USGS）によると、南米ベネズエラ北西部ヤラクイ州で、24日午後6時4分（日本時間25日午前7時4分）ごろにマグニチュード（M）7.2の地震があり、約1分後にM7.5の地震も発生した。震源の深さはそれぞれ約21.9キロと約10キロ。AP通信は、M7.2の地震後、東に約170キロ離れた首都カラカスでビルが倒壊したと