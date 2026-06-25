24日午後、三重県川越町で母親と横断歩道を渡っていた小学３年の男の子が、軽乗用車にはねられ重傷を負いました。 【写真を見る】8歳男児 母親と横断歩道を渡っていた途中で車にはねられ重傷 三重・川越町 警察によりますと24日午後8時15分ごろ、川越町高松の信号交差点で、母親と横断歩道を渡っていた小学3年生の男の子(8)が右折してきた軽乗用車にはねられました。男の子は病院に搬送され、頭から出血するなど重傷です。 警察