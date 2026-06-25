ピザハットが、スポーツ観戦シーズンに合わせた期間限定企画「スポーツ観戦セット」を実施している。7月16日まで、お持ち帰り限定で人気ピザ2枚を2000円で販売するほか、デリバリー利用者向けには1000円オフクーポンも用意。自宅での観戦をお得に楽しめるキャンペーンとなっている。【写真】「配達限定」スポーツ観戦クーポンの無料配布も実施今回の目玉となるのは、お持ち帰り限定の「スポーツ観戦セット」。人気メニュー「ピ