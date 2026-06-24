米津玄師の新曲「烏」（6月15日配信開始）が週間再生数763.4万回を記録し、26/6/29付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年6月15日〜21日）で初登場1位を獲得した。同ランキング1位は「KICK BACK」「IRIS OUT」に続き通算3作目。今年度に週間1位を獲得したのは「IRIS OUT」に次ぐ2作目。今年度の週間ストリーミングランキングにおいて2作品で1位を獲得したのは、米津のみとなっている。【グラフ】ミセスが再び