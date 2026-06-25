北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第３戦（２５日＝日本時間２６日、米国・カンザスシティー）、チュニジア―オランダ戦が中止または延期となる可能性が高まっている。オランダメディア「ＶＰ」は「フランス―イラク戦と同様の状況が起こりえるかもしれない。カンザスシティーの天気予報によると、木曜日（２５日）は嵐が予想されている」と報道。フィラデルフィアで行われたフランス―イラク戦は雷雨のため、２時間も試合中断を強いら