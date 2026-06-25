6月21日、日本テレビは「24時間テレビ49―愛は地球を救う―」（8月29〜30日放送）のチャリティーランナーを俳優の星野真里（44）が務めると発表した。10歳になる長女が先天性ミオパチーという難病であり、「もっと優しい世の中になるのかを考えるきっかけになれば」という思いを込めて走るという。＊＊＊【写真を見る】「先天性ミオパチー」を患う娘とともに笑顔を見せる星野（本人のInstagramより）星野はランナーを務める