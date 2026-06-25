サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会で、日本代表は6月15日（以下、日本時間）、オランダと対戦し2-2で引き分けたほか、同月21日のチュニジア戦では4-0で勝ちました。同月26日にはスウェーデン戦が控えており、勝つか引き分ければ2位以上が決まり、決勝トーナメントに進出することができます。【すごい】どれも人気…これがサッカーW杯日本代表の“人気商品”です！そんな中、スポーツやコンサートなどがもたらす経済波及