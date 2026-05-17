ことしで78回目を迎える山形県将棋選手権大会が5月16日と17日の2日間にわたって行われ、山形県天童市の中川慧梧7段が2年ぶりの優勝を果たしました。県将棋選手権大会は17日、山形市の山形メディアタワーで準決勝と決勝が行われ、16日の予選を勝ち抜いた4人が出場しました。準決勝を勝ち進み決勝に駒を進めたのは、中川慧梧7段と鶴岡市の本間瑞生4段で、中川7段が137手で本間4段を下し、優勝を果たしました。また、3位決定戦