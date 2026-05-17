上地雄輔（47）が17日、インスタグラムを更新。「お祝いされんのかと思って行ったらエリカも誕生日が近かったold fliendsまたな」とつづり、沢尻エリカ（40）と乾杯するツーショットを投稿した。上地は18日に47歳、沢尻は8日に40歳の誕生日と、10日しか誕生日が離れていない。上地と沢尻は、2012年（平24）4月30日にTBS系で放送された、沢尻が主演したドラマ特別企画「悪女について」で共演。上地は撮影中の同年3日、自身のブ