【モデルプレス＝2026/05/17】女優の剛力彩芽が5月16日、自身のInstagramを更新。ロングヘア姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】33歳人気女優「美しすぎる」雰囲気ガラリロングヘア◆剛力彩芽、ロングヘア姿公開Hey! Say! JUMPの伊野尾慧が主演を務める舞台「四畳半神話大系」（5月17日〜5月31日／新国立劇場 中劇場）に出演する剛力は、「舞台『四畳半神話大系』 本番まであと1日」と報告。「しふく」とつづり、胸元まで伸び