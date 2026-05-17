【モデルプレス＝2026/05/17】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMIIHI（ミイヒ）が5月16日、自身のInstagramを更新。ギャル風のコーディネートを公開した。【写真】NiziUメンバー「破壊力すごい」雰囲気一変ギャルコーデ◆ミイヒ、ギャルコーデ披露ミイヒは、ネイルやハートなどの絵文字とともにギャル文字で「ギャル」とつづり、複数枚の写真を投稿。 NiziUが参加した歌手の西野カナの新曲「LOVE BEAT （feat. NiziU）