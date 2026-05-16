15日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスは、23日（土）にJR上尾駅西口のモンシェリー通り周辺にて開催される「第4回 上尾串ぎょうざフェス」に、セッターの岩崎こよみが参加することをクラブ公式サイトで伝えている。 岩崎は下北沢成徳高校出身。日本代表経験のあるプレーヤーで、代表としては2023年の第19回アジア競技大会に参加。翌年の2024年に、ネ&#