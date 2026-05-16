15日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスは、23日（土）にJR上尾駅西口のモンシェリー通り周辺にて開催される「第4回 上尾串ぎょうざフェス」に、セッターの岩崎こよみが参加することをクラブ公式サイトで伝えている。

岩崎は下北沢成徳高校出身。日本代表経験のあるプレーヤーで、代表としては2023年の第19回アジア競技大会に参加。翌年の2024年に、ネーションズリーグで銀メダルを獲得し、その後パリ五輪出場を果たしている。

フェスでは、毎年大好評の上尾串ぎょうざが販売され、オーソドックスなものから、変わり種、デザート系などバラエティーに富んだ18店舗が軒を連ねる。開催は11:00～15:00まで（なくなり次第終了）、無料で入場ができる（雨天決行）。

岩崎はフェス当日12:00～14:00に上尾市プラザ22 ライオンズマンション2階会議室にて出演する。12:00～12:30にセレモニー、12:45～13:15にガラポン抽選会、13:30～14:00にサイン会を実施し、ガラポン抽選会の当選者には景品やサイン会の参加権がプレゼントされ、岩崎も参加するとのこと。サイン会は、ガラポン抽選会参加者のみ参加可能となっている。