5月15日に放送60周年を迎えた日本テレビ系・寄席演芸番組『笑点』。17日の放送回では、ウルトラマンシリーズとの60周年コラボとして、ウルトラマンとカネゴンが大喜利コーナーに出演することが発表されました。■まさかのコラボが実現共に60年という節目1966年5月15日にテレビで初放送された『笑点』。同年の7月10日に、ウルトラマンもテレビに初めて登場。そして、60年という節目で、“人々に寄り添うヒーロー”として地球の平