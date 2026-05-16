◇プロ野球セ・リーグ巨人4ー3DeNA（5月16日、東京ドーム）日テレ野球中継「DRAMATIC BASEBALL」のプレゼンターを務める亀梨和也さん。インタビュー企画「亀梨クエスト」で通算300号ホームランを放ったばかりの巨人・坂本勇人選手にインタビューしました。福井での広島戦。1-0とリードして迎えた8回に広島の大盛穂選手にソロホームランをはなたれ、同点のまま試合は延長戦へ。12回表に1失点すると、迎えた12回にウラに1アウト1、