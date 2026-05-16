立山黒部アルペンルートの美女平から室堂にむかう高原バスできょう、バスが脱輪する事故がありました。乗客、運転手にけがはなかったということです。立山黒部貫光によりますと、きょう午前11時50分ごろ立山黒部アルペンルートの高原バスが通る道路の標高2120メートル「天狗の鼻」と呼ばれる地点近くで、室堂に向かっていた高原バスの左側の前輪と後輪が脱輪しました。バスには乗客49人と運転手1人の合わせて50