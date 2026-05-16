原子力空母ジョージ・ワシントン（資料写真）米海軍横須賀基地（横須賀市）に配備されている原子力空母「ジョージ・ワシントン」が１７日、同基地に帰港する。外務省が１６日、市に伝えた。補給や乗務員の休養などが目的という。ワシントンは１０日に同基地を出港し、長期整備後の短期の試験航海に出ていたとみられる。