ファジアーノ岡山 J1のファジアーノ岡山は、5月17日にJFE晴れの国スタジアム（岡山市）で開催する清水エスパルス戦について、ホームエリアのチケットが完売したと発表しました。 ファジアーノのホームゲームのリーグ戦は、27試合連続でホームエリアが完売しています。