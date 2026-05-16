＜Sky RKBレディスクラシック2日目◇16日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行中。アウトスタートの最終組が前半の競技を終えた。【LIVEフォト】かがみこんで、何を見てるの？最終組で回るツアー1勝の〓野愛姫がスコアを3つ伸ばし、トータル9アンダーで首位。1打差に前半でスコアを4つ伸ばす桑木志帆が続いている。トータル7アンダーの3位にテレサ・ルー、トータル6アンダ